Alles ist Kunst, alles ist Politik – Ai Weiwei in Düsseldorf

"Everything is art. Everything is politics", so brachte der international bekannte Künstler Ai Weiwei seine Arbeitsweise auf den Punkt. "Alles ist Kunst, alles ist Politik" ist auch Leitmotiv seiner bisher größten Ausstellung in Europa.