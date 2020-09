Heinrich Böll – Ansichten eines Anarchisten

Haben die, die ihn bereits zu Grabe trugen, vielleicht etwas Wichtiges übersehen? Die 3sat Dokumentation sucht deshalb zu Bölls hundertstem Geburtstag in seinen Kriegs- Tagebüchern nach Antworten, die Dokumente sind seit 2017 erstmals zugänglich. Eine kleine Sensation. Heinrich Böll wollte sie zeitlebens unter Verschluss halten. Warum nur, denn nur ein paar Zeilen darin zu lesen reicht, dann ereignet sich etwas, was Generationen zuvor fasziniert haben muss, was man nicht groß erklären braucht: Bölls einzigartige Sprache. Und sofort wird der vor dreißig Jahren verstorbene Autor wieder aktuell: Wie übersteht man psychisch einen Krieg, wenn man ihn überlebt hat? In Anbetracht so vieler Kriege weltweit, eine ganz wichtige Frage. Eine, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Die Tagebücher Heinrich Bölls aus den letzten Jahren des Krieges zeigen, was den jungen Soldaten beschäftigte. „Ich habe Angst vor dem Leben und stelle fest, dass ich die Menschen hasse! 155 Tage Hölle.“ Böll, der zu keinem Zeitpunkt ein Anhänger Hitlers war, gab dort stichwortartig Soldatenalltag zu Protokoll. Seelenkritzel, die ihn aus dem dunklen Labyrinth des Krieges führten. „Durch den Krieg wurde ich zum Verächter der Männlichkeit“, gibt Böll später in einem Interview zu. Auch die 2001 veröffentlichten „Briefe aus dem Krieg“ an seine Frau Annemarie dokumentieren eindrucksvoll, wie sehr aus einem naiven Mitläufer ein überzeugter Kriegsgegner wurde.