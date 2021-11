Der letzte Da Vinci – Das teuerste Kunstwerk der Welt

Das Gemälde befand sich in einem ruinösen Zustand, als es im Jahr 2005 auf einer Provinzauktion für rund 1200 Dollar den Besitzer wechselte. Nach einer aufwendigen Restaurierung präsentierte man es sechs Jahre später als authentischen Leonardo da Vinci in einer Ausstellung der Londoner National Gallery – der Beginn eines wahren Hypes um den "letzten Da Vinci", das angeblich letzte noch verkäufliche Werk des Malers. In einer perfekt inszenierten PR-Kampagne zeigte das Auktionshaus Christie‘s Filme von Menschen, die bei der Betrachtung des Weltenretters in Tränen ausbrachen und ließ ihn endgültig zur Ikone werden.