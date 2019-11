Kaminer Inside: Friedrichstadt-Palast

Berlins Broadway liegt an der Friedrichstrasse: Am 29. November 1919 eröffnete der Theaterimpresario Max Reinhardt das "Große Schauspielhaus". Damit begann die wechselvolle Geschichte des 1947 in "Friedrichstadt-Palast" umbenannten Hauses, als eines der meistbesuchten Theater der Republik. Und das durch alle zeitgeschichtlichen Phasen Deutschlands: durch die Zwanziger Jahre im Swinging Berlin, als Theater des Volkes im 2. Weltkrieg, als Gute-Laune-Fabrik der DDR und nach dem Mauerfall durch die schwierige Postwende-Zeit bis heute.

Der Schriftsteller Wladimir Kaminer besuchte den Palast das erste Mal 1984 als junger Student. Jetzt ist er wieder hier, inside Friedrichstadt-Palast, auf gründlicher Entdeckungstour. "Wie ein Flug zum Mars", das ist Wladimir Kaminers erster Eindruck von der aktuellen Show "Vivid". Sechs Monate lang schaut er sich immer wieder hinter den Kulissen von Europas größtem Revuetheater um.