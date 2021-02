Krügers rastloses Leben ist geprägt von traumatischen Erlebnissen aus seiner Jugend und der Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer. Seine beiden Lebensträume, das Fliegen und das Schreiben, hat sich Krüger bereits in jungen Jahren erfüllt. Mit der Cessna fliegt er in ferne Länder. In seinem eigenen Buschhotel, der "Hatari Lodge" in Afrika, schreibt er seine Bücher. Für Frauen, Freunde und die drei Kinder ist das Leben mit dem unruhigen Hardy nicht einfach. Er habe Narben auf der Seele davongetragen, so berichtet es Krüger. Denn weltpolitische Ereignisse und Umbrüche haben Hardy Krüger begleitet und geprägt.