Seit dem 19. Jahrhundert verboten russische Zaren immer wieder die ukrainische Sprache. Unter Stalin wurden auch ukrainische Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker, Intellektuelle in Arbeitslager verschleppt und ermordet. Stalin zwang in fast allen Künsten zum Stil des Sozialistischen Realismus. Die goldene Zeit des ukrainischen Kinos und der ukrainischen Literatur war damit vorbei. Auf welche Traditionen und Vorbilder berufen sich die ukrainischen Kreativen von heute? Definieren sie sich hauptsächlich in Abgrenzung zu russischen Traditionslinien? Was ist das typisch Ukrainische an ihren Liedern, Büchern und Filmen? Und: welches nationale Selbstverständnis steht dahinter?