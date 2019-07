Kulturkampf von rechts - Ist die Freiheit der Kunst in Gefahr?

„Wir befinden uns zweifellos in einem Kulturkampf“ sagt der kulturpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Marc Jongen, und bestätigt damit, was viele Kulturschaffende in Deutschland befürchten: Die Kultur gerät immer mehr unter politischen Druck.

Datum: 27.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar ab 27.07.2019, 19:15