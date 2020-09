Lost in DDR - Stefan Danzigers Trip nach 1989

Stefan Danziger, gebürtiger Dresdner, aufgewachsen in der Sowjetunion und nach der Wende wieder in Berlin macht sich auf Erkundungstour: Was ist geblieben? Was ist verschwunden? Wo liegt der Baedeker auch heute noch richtig? Das alte Standardwerk stellt die DDR durchaus in einem guten Licht dar, laviert sich um die offensichtliche Kritik und konzentriert sich lieber auf die Kultur. Lediglich ergänzt mit notwendigen und heute unterhaltsamen Informationen für den Westler. Das musste schon so sein, um einer möglichen Zensur und einem Einfuhrverbot durch die Zoll-Behörden zu entgehen.