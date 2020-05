Facebook und Co seien „die größten Propagandaapparate der Geschichte“ sagt der Komiker Sacha Baron Cohen in seiner millionenfach geteilten Rede vor der „Anti Defamation League“ in New York. Facebook hätte in den „1930er-Jahren Hitler erlaubt, 30-Sekunden-Werbeclips über seine ‚Lösung des Judenproblems‘ zu schalten“, mutmaßt der Brite. Nichts weniger als die Demokratie sei in Gefahr.