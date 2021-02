Deborah de Robertis ist eine luxemburgische Performance-Künstlerin, bekannt geworden mit der Fotoserie „Miroir de l’origine“. Sie dokumentiert eine Reihe von spektakulären Aktionen, in denen die Künstlerin ihre Vulva vor Kunstwerken in Museen entblößte und sich dabei fotografieren ließ. In einem goldenen Paillettenkleid ging sie in z.B. ins Pariser Musée d’Orsay und präsentierte vor dem Gemälde „L’Origine du monde“ ihre geöffnete Vulva, um Courbets realistischer, jedoch sehr auf das Organ reduzierter Darstellung des weiblichen Geschlechts ein Gesicht zu geben und damit die Möglichkeit, den Betrachter*innen in die Augen zu sehen. In einem Video dokumentierte sie ihre Performance und die Reaktion der Museumsbesucher*innen. Die Künstlerin wurde von der Polizei abgeführt, aber kurz darauf wieder freigelassen."