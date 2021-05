Portugal lesen!

Das Frauenbild im "Macholand" Portugal ist das Thema in Isabela Figueiredos jüngstem Roman "Die Dicke". In seinem Roman "Aber wir lieben Dich" beschreibt Schriftsteller Afonso Reis Cabral die brutale Ermordung einer Transfrau, der auf einem authentischen Mordfall beruht. Im jüngsten Roman des mehrfach ausgezeichneten Schriftstellers José Luís Peixoto "Galveias" schlägt ein geheimnisvoller Himmelskörper aus dem Universum in den Ort Galveias ein – und sorgt damit für so manche Turbulenzen.