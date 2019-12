Salzburg - Im Schatten der Felsen

Georg Riha zeigt in seinem Film "Salzburg" die Festspielstadt, wie sie noch nie zu sehen war. Almwirtschaft am Kapuzinerberg, Bergputzer an den Felswänden der Innenstadt und ein noch heute verwendetes unterirdisches Wasserversorgungssystem.

Datum: 07.01.2020 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar