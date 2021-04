Jubiläum am Berliner Theater am Schiffbauerdamm: Die heute als Berliner Ensemble bekannte Bühne feierte ihren 125. Geburtstag - mit einer großen Party und einem Blick zurück in die Geschichte.

5 min 5 min 20.11.2017 20.11.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 21.11.2022 Video herunterladen