2017 werfen Schauspielerinnen in der "New York Times" dem Filmproduzenten Harvey Weinstein sexuelle Belästigung vor. Der Artikel von Jodi Kantor und Megan Twohey bringt die #MeToo-Kampagne ins Rollen, in der sich Opfer sexueller Übergriffe zu Wort melde...

1 min 1 min 05.10.2020 05.10.2020 Video verfügbar bis 05.10.2021 Video herunterladen