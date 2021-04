Einer der wenigen Bereiche, in denen afghanische Frauen während des Krieges am Arbeitsleben teilhaben konnten, waren Bäckereien. Nach dem Krieg ging das Geschäft wieder fest in Männerhand über, eine letzte Frauenbäckerei gibt es noch in Kabul.

