Nach dem Krieg konnten in Afghanistan noch nicht alle Schulen wieder aufgebaut werden. 2004 sind Schüler noch in Ruinen, ausgebrannten Bussen oder in riesigen Militärzelten untergebracht.

4 min 4 min 27.02.2004 27.02.2004 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.10.2021 Video herunterladen