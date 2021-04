Am 27. November 2017 wäre Jimi Hendrix 75 Jahre alt geworden. Der Gitarrist Uli Jon Roth spielt im "Kulturzeit"-Studio als Hommage den Song "All Along The Watchtower".

