Was bedeutet es, Bruder zu sein? Was macht gute Eltern aus? Regisseur Mamoru Hosda blickt sensibel auf die Familie - mit ihren Überforderungen und der großen Frage: Wo ist mein Platz? "Mirai" kommt am 28. Mai in die Kinos.

