Er überlebte den Holocaust und erinnerte in zahlreichen Filmen an das Schicksal der Opfer. Am 7. Juli 2019 starb Filmproduzent Artur Brauner, laut Kulturstaatsministerin Monika Grütters einer "der wichtigsten Filmproduzenten der jungen Bundesrepublik".

Beitragslänge: 2 min Datum: 08.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 15.07.2019