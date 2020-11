"Europa ohne Grenzen - Eisenzeit"

Ein Höhepunkt des Deutschlandsjahres in Russland ist die Eisenzeit-Ausstellung in der Eremitage in St. Petersburg. Mittelpunkt der Schau sind 800 Objekte, die 1945 aus Berlin in die Sowjetunion verlagert wurden. Weitere Exponate aus Berliner und russisc...

3 min 3 min 10.11.2020 10.11.2020 Video verfügbar bis 10.11.2021 Video herunterladen