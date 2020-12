Ausstellung "Not Vital" in Salzburg

Der Künstler Not Vital besitzt ein Schloss, einen Bentley, aber kein Mobiltelefon. In Chile gehört ihm eine Insel, in Brasilien hat er ein Atelier. Seine Kunst führt ihn rund um den Globus. Das Museum der Moderne in Salzburg zeigt jetzt die erste Museum...

03.12.2020 03.12.2020 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen