Ausstellungs-Tipp: "Die Donau"

In der großen Sonderausstellung "Die Donau. Eine Reise in die Vergangenheit" thematisiert die Österreichische Nationalbibliothek in Wien die Donau als Ganzes, als verbindendes Element und als wichtigen Transportweg. Bis 7. November 2021.

1 min 1 min 19.05.2021 19.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.11.2021 Video herunterladen