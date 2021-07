Ausstellungs-Tipp: Distant Bodies Dancing Eyes

Die Schirn Kunsthalle in Frankfurt widmet sich dem Musikvideo als künstlerischem Genre und zeigt in acht Clubs in Frankfurt und Offenbach Videos von 25 Künstler*innen auf großer Leinwand und mit optimaler Soundqualität - vom 9. bis 11. Juli.

