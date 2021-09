Ausstellungs-Tipp: "Geschlecht"

Wie entsteht eigentlich Geschlecht? Wie lieben und leben wir zusammen? Was macht uns zur Frau, was zum Mann - und was führt darüber hinaus? Diesen Fragen geht eine multimediale Ausstellung im Stapferhaus Lenzburg in der Schweiz noch bis Mai 2022 nach.

