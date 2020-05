Briefe aus Trumps Washington

Bald werden die USA 100.000 Corona-Tote zählen. Doch Präsident Trump will schnell zurück zum "Business as usual", beträgt doch die Arbeitslosenquote 14,7 Prozent. Was bedeutet das für die Wahlen im Land?

