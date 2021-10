Buch-Tipp: "Frankfurt Airport, April 2020"

Am Frankfurter Flughafen traten vor Corona bis zu sieben Millionen Menschen im Monat ihre Reise an. Der Fotograf Marc Krause hat am Höhepunkt des Lockdowns im April 2020 den menschenleeren Airport dokumentiert.

Videolänge: 1 min Datum: 04.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 04.10.2022 Video herunterladen