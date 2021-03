Vier Jahre lang hat der Fotograf Vincent Kohlbecher immer wieder Polen besucht. Hier fand er Motive, die ihn zurückversetzt haben, in seine Kindheit, in den katholischen Glauben, in die deutsche Geschichte. Zu sehen sind die Fotografien jetzt in dem Buc...

1 min 1 min 26.03.2021 26.03.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.03.2022 Video herunterladen