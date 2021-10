Buch-Tipp: "Wasser. Farben - Wie Wasser unsere Welt formt"

Ozeane, Flüsse und Seen von weiß bis schwarz und pink bis türkis: In beeindruckenden Luftaufnahmen und untypischen Blickwinkeln hält der Fotograf Kevin Krautgartner für seinen neuen Bildband die Ästhetik des Wassers in all seinen Facetten fest.

Videolänge: 1 min Datum: 20.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.10.2022 Video herunterladen