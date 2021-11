Nach einem Jahr coronabedingter Pause darf die große Wiener Buchmesse wieder stattfinden, eingebettet in eine Lesefestwoche, die Veranstaltungsorte in der ganzen Stadt mit einschließt. Neben Lesungen und Autorengesprächen auf den Messebühnen und in der ...

