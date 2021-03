"Working Class" von Julia Friedrichs

Die Generation nach den Babyboomern ist die erste nach dem Zweiten Weltkrieg, die ihre Eltern mehrheitlich nicht wirtschaftlich übertreffen wird, so Julia Fiedrichs in ihrem Buch über die "Working Class" in Deutschland. Sie hat mit Experten und Menschen...

2 min 2 min 12.03.2021 12.03.2021 Video verfügbar bis 12.03.2022 Video herunterladen