"Diese Entscheidung würde bloß Erdogan helfen. [...] Die Türkei kann nur in der europäischen Familie überleben", so Can Dündar beim Literaturfestival Berlin gegenüber...

