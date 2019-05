kulturzeit extra vom 25.05.2019

Aus Deutschland hat es kein Regisseur in den Wettbewerb geschafft. Außer Konkurrenz war aber der neue Dokumentarfilm "Family Romance" von Werner Herzog zu sehen. Und der Wunsch von Festivaldirektor Thierry Frémaux, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt auf dem roten Teppich zu begrüßen, hat sich erfüllt: Einer der meisterwarteten Filme des Jahres - Quentin Tarantinos neues Werk "Once Upon a Time in Hollywood" - ist rechtzeitig fertig geworden und hat in Cannes Premiere gefeiert. Bei der Vorstellung des Programms im April war noch nicht klar, ob Tarantino mit seinem Film dabei sein würde.