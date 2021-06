Die 800-Meter-Läuferin Caster Semenya wird bei den Olympischen Spielen in Tokio ihren Titel wohl nicht verteidigen können. Sie klagt in der Schweiz wegen Diskriminierung am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil sie vom Internationalen Leicht...

22.06.2021 22.06.2021 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar Video herunterladen