China und die neue Weltordnung

In den USA und in Europa sind mehr Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben als in China. Dies nutzt die chinesische Propaganda, um die Vorstellung von der eigenen Überlegenheit gegenüber dem Westen weltweit zu verbreiten.

Beitragslänge: 6 min Datum: 05.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.05.2021