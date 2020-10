Die Illustratorin Paulina Stulin erzählt in ihrer Graphic Novel, wie es sich anfühlt heute um die Dreißig zu sein. Dabei gibt sie einen Einblick in das Alltägliche - ein Comic wie ein Tagebuch.

