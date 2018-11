Kultur | Kulturzeit - Das "European Balcony Project"

Ein Europa der Bürgerinnen und Bürger - das wollen die Gründer des "European Balcony Project". Dafür rufen sie nach historischem Vorbild am 10. November 2018 die europäische Republik aus und knüpfen damit an den besonderen Moment vor 100 Jahren an.