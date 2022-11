David Cronenbergs "Crimes of the Future"

Kultregisseur David Cronenberg, der Meister morbider Körperlichkeit im Kino, kehrt zu seinen Anfängen zurück. Denn in "Crimes of the Future" geht es wieder um's Eingemachte: Um's Fleisch. In einer nicht so weit entfernten Zukunft, in der die Ökokrise s...

