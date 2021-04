"Die Vogel-WG"

In den 1930er Jahren fasst der Vogelkundler Oskar Heinroth den Entschluss, alle Vogelarten Europas aufzuziehen und ihre Entwicklung zu dokumentieren. Er und seine Frau verwirklichen das in ihrer Dreizimmerwohnung in Berlin.

