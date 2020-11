Don DeLillos "Stille"

New York im Jahr 2022: Es ist der Super Bowl Sunday. In einer Wohnung in Manhattan wollen fünf Menschen gemeinsam das Finale im Fernsehen anschauen. Doch plötzlich geschieht Seltsames, das die Freunde auf die Essenz der menschlichen Existenz zurückwirft.

2 min 2 min 12.11.2020 12.11.2020 Video verfügbar bis 12.11.2021 Video herunterladen