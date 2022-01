"Kulturzeit extra: Auschwitz und wir - Wie der Shoah gedenken?"

Welche Wirkung geht von diesem Gedenktag mit seinen fast schon ritualisierten Kranzniederlegungen, Veranstaltungen mit Zeitzeugen und alljährlich wiederkehrenden Berichten über die Gedenkarbeit in Konzentrationslagern heute noch aus? Laut einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen verbinden 70 Prozent der befragten Deutschen mit dem Datum 27. Januar nichts, beim 9. November denken laut Forsa-Umfrage nur 13 Prozent an die Reichspogromnacht. Bei der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland untersucht, ärgerten sich 2018/19 gut die Hälfte der Befragten darüber, dass den Deutschen heute noch Verbrechen an den Jüdinnen und Juden vorgehalten würden. "Der Glaube an eine tatsächliche Aufarbeitung der Vergangenheit ist nichts weniger als die größte Lebenslüge der Bundesrepublik", zu diesem radikalen Schluss kommt Samuel Salzborn, Politologe und Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin.