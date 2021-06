Anti-Atomkraftpionierin Rebecca Harms hat 1980 die "Republik Freies Wendland" mitgegründet. Sie trifft auf den "Fridays for Future"-Pressesprecher Quang Paasch. Die Mitgründerin des ersten Berliner Frauenzentrums Cristina Perincioli diskutiert mit Maja Bogojević, Gründerin der digitalen Bildungsplattform "erklär mir mal...". Ali Can ist Gründer des Vereins interkultureller Frieden und Initiator des Hashtags #metwo. Er lernt die Gewerkschafterin Irina Vavitsa kennen - Gastarbeiterin der ersten Generation, die 1973 den Gastarbeiterstreik beim Autozulieferer Hella in Lippstadt mitorganisierte.