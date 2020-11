"Kulturzeit extra: Theater im Lockdown"

Die sonst als so vielfältig gepriesene Theaterlandschaft ist lahmgelegt, die Häuser für das Publikum sind geschlossen, obwohl die Theater mit ausgeklügelten Konzepten beispielhaft die Hygieneregeln umsetzten. "Kulturzeit extra" fragt, was Theaterkritiker*innen sowie Macher*innen am Theater am wertvollsten ist und sucht nach Perspektiven, wie das Theater in und nach der Pandemie als Ort des Diskurses ein Spiegel der Gesellschaft bleiben kann und seine Bedeutung behält.