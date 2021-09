Die Bilder der Flugzeuge, die am 11. September 2001 in das New Yorker World Trade Center einschlugen, haben sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Wie hat 9/11 die Welt verändert? Und kann Literatur bei der Verarbeitung des Traumas helfen?

10.09.2021 10.09.2021 Verfügbarkeit: Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen