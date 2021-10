Festival-Tipp: "European Outdoor Film Tour 2021"

Packende Abenteuer und inspirierende Geschichten vom Reisen rund um die Welt: In sieben Filmen gewährt die E.O.F.T. ihrem Publikum in Kinos weltweit einen Blick in die Zukunft des Outdoorsports und zeigt fast vergessene Orte in der Natur.

Videolänge: 1 min Datum: 13.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.02.2022 Video herunterladen