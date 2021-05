Film-Tipp: Kurzfilm-Festival Hamburg

Das Kurzfilm-Festival Hamburg präsentiert den State of the Art der kurzen Form. In drei großen Wettbewerben werden Fragen oder Kommentare zur Zeit aufgeworfen und im Forum mit Gästen diskutiert. 2021 findet das Festival vom 1. bis 7. Juni online statt.

