Festivaltipp: 17. Around The World in 14 Films

Das 17. Filmfestival Around The World in 14 Films führt nach Chile, in den Iran und auf die Philippinen. Eine Weltreise im Kinosessel vom 1. bis 10. Dezember im Delphi Lux in Berlin.

Videolänge: 1 min Datum: 30.11.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.12.2022 Video herunterladen