Film-Tipp: Der Hochzeitsschneider von Athen

Nikos, Schneider alter Schule in Athen, hat immer weniger Aufträge. Seine Lösung: Ein Stand auf dem Wochenmarkt, an dem er Hochzeitskleider nach Bestellung schneidert. Der Film von Sonia Liza Kenterman ist ab dem 26. August 2021 in Deutschland und Öster...

1 min 1 min 23.08.2021 23.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.11.2021 Video herunterladen