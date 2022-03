Film-Tipp: "Grüne Tomaten"

Der Südstaaten-Roman "Grüne Tomaten" kam bereits 1991 als Film auf die Leinwand und wurde ein mit vielen Auszeichnungen bedachter Kinohit. In der "Best of Cinema"-Reihe ist er am 5. April in deutschen Programmkinos zu sehen.

