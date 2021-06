Dokumentarfilmer Pascal Hofmann gibt Einblicke in das Schaffen und bewegte Leben des Schweizer Konzeptkünstlers Not Vital. Zu sehen ab dem 10. Juni in Schweizer Kinos.

