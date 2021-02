Film-Tipp: "Suzi Q"

Suzi Quatro, Ikone des Rock’n'Roll am Bass, war in den 1970er Jahren einzigartig. Liam Firmager porträtiert in seiner Doku "Suzi Q" die vor Energie berstende Künstlerin aus Detroit - jetzt ist der Film auf DVD erhältlich.

